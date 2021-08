Anunciada a "bandeira tarifária escassez hídrica", que deverá ser cobrada a partir de amanhã. Veja os detalhes

Terça 31/08/21 - 17h37

A Agência Nacional de Energia Elétrica divulgou há pouco: um novo degrau de bandeira tarifária foi criado para as contas de luz do país.



A chamada "bandeira tarifária escassez hídrica" deverá entrar em vigor amanhã, quarta-feira (1º), e adicionará R$ 14,20 nas faturas para cada 100 kW/h consumidos.



A previsão é de que a nova bandeira permaneça em vigor até 30 de abril de 2022.



A nova bandeira representa alta de 49,63% em relação à bandeira vermelha patamar 2, que era a mais alta do sistema e está em vigor nos últimos meses.



O anúncio diz:



"Assim, tendo em vista o déficit de arrecadação já existente, superior a R$ 5 bilhões, e os altos custos verificados, destacadamente de geração termelétrica, foi aprovada determinação para que a ANEEL implemente o patamar específico da Bandeira Tarifária, intitulado “Escassez Hídrica”, no valor de R$ 14,20 / kWh, com vigência de 1º de setembro de 2021 a 30 de abril de 2022".