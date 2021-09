Às 23h30m de sábado: "...veículo Ford Fiesta (...) veio a incendiar-se totalmente, após uma colisão com um veículo Chevrolet Vectra (...). O motorista foi retirado do Fiesta pelo motorista do Vectra após o impacto"

Domingo 05/09/21 - 16h11

Divulgação do Corpo de Bombeiros:





Uma guarnição do 8º Pelotão de Bombeiros sediado em Salinas/MG deslocou às 23h30min do último sábado (04) para atendimento de ocorrência de colisão envolvendo dois veículos de passeio, na MGC 342 (Rodovia Salinas/Rubelita), altura do Km 289, aproximadamente 15 km da cidade de Salinas.



No local, um veículo Ford Fiesta com placa de São Gonçalo do Para, veio a incendiar-se totalmente, após uma colisão com um veículo Chevrolet Vectra com placa da cidade de Taiobeiras.



Segundo relatos, o veículo Ford Fiesta seguia sentido a cidade de Rubelita, quando o motorista perdeu o controle direcional e colidiu contra o veículo Vectra, incendiando logo em seguida.



O motorista foi retirado do Fiesta pelo motorista do Vectra após o impacto.



No local, a guarnição de Bombeiros providenciou o isolamento e sinalização da cena, debelou o incêndio do veículo que ficou totalmente que destruído.



A equipe Bravo do SAMU de Salinas que deslocou em apoio atendeu ambas as vítimas, sendo que o condutor do Fiesta apresentava suspeita de fratura no fêmur.



Compareceu também a polícia militar rodoviária de Salinas para registro de ocorrência e demais providências cabíveis.