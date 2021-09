Vacina da AstraZeneca pode abrir caminho para a vacina contra o câncer; resultado com ratos foi animador

Segunda 06/09/21 - 8h36

Sobre propalada vacina contra o câncer:



- A vacina criada pela Universidade de Oxford em parceria com a farmacêutica AstraZeneca, contra a covid-19, poderá abrir as portas para uma vacina contra o câncer, anseio milenar da humanidade.



- Em testes com ratos, a possível vacina foi capaz de aumentar as células que combatem o câncer e melhorar a eficácia do tratamento.



- Os bons resultados foram publicados no Journal for ImmunoTherapy of Cancer.



- A vacina apresentou resultados positivos quando utilizada de forma combinada com a imunoterapia.