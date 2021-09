1) "...o autor chegou exausto e com andar cambaleante, pediu água e logo após sentou-se no chão, e não conseguiu mais levantar. No momento (...), sofreu um infarto e foi a óbito". 2 - Em Mirabela, 2 perfurações por tiros - no peito e no rosto

Sexta 17/09/21 - 10h09

ITACARAMBI – A Polícia Militar, nessa quinta-feira (16), por volta das 12h00min, compareceu no Povoado Vargem Grande, Zona Rural de Itacarambi, para atendimento de ocorrência de roubo.



No local, a vitima, homem de 44 anos, relatou a equipe policial que deslocava em sua motocicleta quando o autor saiu do matagal, com uma arma de fogo em punho efetuou um disparo na direção da vítima, obrigando ele a parar, e anunciando o roubo levando sua motocicleta marca Yamaha, modelo XTZ 150 de cor cinza, um aparelho celular e a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) em dinheiro.



Durante o rastreamento e com apoio da população local a motocicleta foi localizada, porém o autor evadiu.



A equipe policial recebeu informação que o fugitivo estava muito debilitado, devido ao calor e às várias horas em fuga, e estaria pedindo água em residências.



Os militares deslocaram no endereço repassado e ao chegarem encontraram o autor contido por populares.



Uma testemunha relatou que o autor chegou exausto e com andar cambaleante, pediu água e logo após sentou no chão e não conseguiu mais levantar. No momento que o SAMU estava sendo acionado o autor sofreu um infarto e foi a óbito. A perícia foi acionada e após trabalhos de praxe encaminhou o corpo ao IML.

MIRABELA – A Polícia Militar, nessa quinta-feira (16), por volta das 05h30min, compareceu na Chácara Chacreamento Aliança, Zona Rural de Mirabela, onde teria uma vítima de disparo de arma de fogo.



No local, a testemunha relatou que estava deslocando para o trabalho quando deparou com a vítima, homem de 25 anos, caída ao solo e em estado de rigidez cadavérica.



A equipe policial acionou o perito que constatou duas perfurações por arma de fogo, sendo uma perfuração na face e outra no peito, ambas do lado esquerdo. O corpo da vítima foi encaminhado para o IML em Montes Claros.



Durante levantamentos foi constatado pelos militares que os suspeitos do crime são 04 homens de 21, 23, 26 e 39 anos. Nenhum dos suspeitos foi localizado até o momento.



A Polícia Militar continua no intenso rastreamento na tentativa de localizar os autores. Informações que possam levar a prisão destes poderão ser repassadas através do 190 ou disque denúncia 181 com sigilo absoluto.