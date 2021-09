Quinta 23/09/21 - 7h13

Futebol:



- O América deixou a zona de rebaixamento da Série A do Campeonato Brasileiro.



- O jogo foi morno e sem gols contra o São Paulo, próximo adversário do Atlético.



- O técnico Cuca pretende poupar jogadores, de olho no jogo contra o Palmeiras pela Libertadores.



- Já no Cruzeiro, o goleiro Fábio afirma: "vamos lutar enquanto tiver chance".