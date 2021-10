Zanzibar leva o Prêmio Nobel da Literatura com o romancista que trata do colonialismo e é professor na Inglaterra

Quinta 07/10/21 - 8h15

Anunciada nesta quinta-feira (7) o nome do vencedor do Prêmio Nobel 2021 de Literatura.



Abdulrazak Gurnah, romancista, é o vencedor “por sua penetração intransigente e compassiva dos efeitos do colonialismo e do destino do refugiado no abismo entre culturas e continentes”, resumiu a Academia.



O escritor nasceu em 1948 e cresceu na ilha de Zanzibar e chegou à Inglaterra como refugiado no final da década de 1960.



Até a recente aposentadoria, foi professor de Inglês e de Literaturas Pós-coloniais na Universidade de Kent, em Canterbury, no Reino Unido.