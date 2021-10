Segunda 11/10/21 - 20h08



Divulgação do Corpo de Bombeiros:







Na manhã desta segunda-feira, 11/10/2021, por volta das 07 horas e 40 minutos, o Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro a ocupantes de uma carreta após um acidente em um trecho da BR 365, próximo ao Km 70. De acordo com as informações repassadas por telefone (193), chovia no momento do fato e um caminhão carregado com sacas de substrato para plantas (adubo) tombou na pista, vindo a cair em uma ribanceira com cerca de 08 metros de altura, em plano rampante, às margens da via.



A equipe de bombeiros, ao chegar a cena, estacionou a viatura em local seguro, providenciou a sinalização nos dois sentidos da via, montando ainda uma rota com cordas ancoradas ao veículo de salvamento para um acesso seguro da equipe ao caminhão. Um dos ocupantes, do sexo masculino, de 24 anos, que dirigia a carreta, foi encontrado de pé fora do veículo, com escoriações pelo corpo, ferimento corto contuso em sua perna direita e ferimento em seu olho esquerdo, andando pelo local. O outro ocupante, também do sexo masculino, de 19 anos, encontrava-se retido na cabine do caminhão, já bastante deformada em razão do acidente, apresentando escoriações diversas, fraturas em sua perna e braço esquerdos.



Atuando em conjunto com equipe do SAMU, que realizou a avaliação e estabilização do paciente (imobilização em prancha longa, imobilização de fraturas), os bombeiros realizaram a retirada da vítima retida na cabine do caminhão, utilizando um sistema de redução de forças (cordas, polias, mosquetões) para trazê-la até a pista de rolamento. Ambos foram conduzidos a hospitais da cidade de Montes Claros/MG por ambulâncias do SAMU.