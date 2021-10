Uma boa notícia no feriadão: a taxa de transmissão da pandemia, no Brasil, caiu para o menor nível desde abril de 2020

Terça 12/10/21 - 15h43

Uma boa notícia no feriadão:



- A taxa de transmissão da pandemia brasileira caiu nesta semana para o menor nível desde abril de 2020, quando começou a medição, de acordo com o Imperial College de Londres.



- O índice Rt chegou a 0,60 nesta segunda-feira (11).



- Significa que 100 brasileiros contaminados transmistem o vírus para outras 60 pessoas.



- O ritmo de contágio maior do que 1 representa o aumento da contaminação.



- O indicador inferior a 1 aponta tendência de recuo na transmissão do vírus.



- Há 2 semanas, o Rt no Brasil estava em 1,04.



- Durante todo o ano de 2021, o índice ficou acima dos 0,8, alcançando o patamar máximo (1,23) em março, na "segunda onda".

.