O Tempo: "Em seu Instagram, a modelo ostenta uma vida de luxo, com passeios por México, Dubai, Mônaco e outros locais de alto padrão"

Sábado 30/10/21 - 15h21

Jornal O Tempo, de BH:



APÓS 80 DIAS

Justiça manda soltar modelo mineira acusada de tráfico internacional de drogas

Natural de Montes Claros, Laís Crisóstomo Aguiar foi presa em agosto tentando embarcar para Dubai com quase meio quilo de cocaína

A Justiça Federal de São Paulo autorizou que a modelo e influenciadora digital Laís Crisóstomo Aguiar, de 27 anos, deixe a prisão. A jovem, que é natural de Montes Claros, no Norte de Minas, foi presa em 5 de agosto por tráfico internacional de drogas.



Ela foi detida tentando embarcar para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, com 461 gramas de cocaína dentro da mala de um amigo. O flagra aconteceu no Aeroporto de Guarulhos, em SP, e, desde então, ela estava reclusa em uma unidade prisional paulista.



No entanto, a 11ª turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região concedeu habeas corpus para a mineira, que foi solta nesta sexta-feira (29). Mas, para continuar em liberdade, Laís Crisóstomo deve seguir algumas medidas cautelares, como não viajar para o exterior.



Droga em mala



No início deste mês, a modelo tornou-se ré por tráfico internacional de drogas após a Justiça aceitar a denúncia apresentada pelo Ministério Público. O amigo da modelo, Peterson, também se tornou réu.



Na mala dele também havia pertences de Laís. A Polícia Federal informou que a droga foi localizada dentro de cápsulas armazenadas em potes de suplementos e o material foi identificado no raio-x.



A defesa da modelo mineira chegou a pedir a anulação do processo, mas não obteve êxito porque a solicitação foi negada pela 1ª Vara Federal de Guarulhos. Na ocasião, o juiz Rogério Volpatti Polezze considerou que as provas apresentadas pelo Ministério Público Federal (MPF) têm indicativos de autoria.



“Do exame das provas e das alegações das partes até aqui trazidas, verifico que não é possível falar-se em manifesta existência de causa justificativa ou exculpante a beneficiar o réu, tampouco que os fatos descritos na denúncia não constituem crime", escreveu o juiz na decisão, segundo o jornal carioca.



Em seu Instagram, a modelo ostenta uma vida de luxo, com passeios por México, Dubai, Mônaco e outros locais de alto padrão.