Se a meteorologia andar certa, M. Claros - com sol nesta manhã - voltará a ter chuvas a partir da tarde deste domingo, e pelo feriadão de Finados

Domingo 31/10/21 - 7h06

O domingo amanheceu ensolarado em M. Claros, com temperaturas estimadas entre 21 e 29 graus, mas a meteorologia promete chuva a partir das 14h, entrando pela noite.



A chance de chover hoje em M. Claros é de 40%, aumentando para 70% segunda.



Como sempre se espera, a chance de chover no Dia de Finados, terça, é de 80%, assim como como na quarta-feira, caindo para 70% na quinta e 50% na sexta, no sábado e domingo.



Nesses dias, a temperatura deverá seguir o padrão atual, algo entre 20 e 29 graus.