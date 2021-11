Polícia Militar: "...relatou que alugou um carro para outro indivíduo, de 34, para que ele trabalhasse com aplicativo de viagens. (...). A dupla estava utilizando o automóvel para a entrega de entorpecentes a domicílio"

Quarta 17/11/21 - 14h37



No início da tarde dessa terça-feira (16), a Polícia Militar, foi acionada a comparecer à Avenida Geraldo Athayde, Bairro Alto São João, em Montes Claros, onde um homem, de 43 anos, relatou que alugou um carro para outro indivíduo, de 34, para que ele trabalhasse com aplicativo de viagens.



Ainda segundo o solicitante, ao findar o prazo da locação, ele tentou contato diversas vezes com o locatário, mas ao encontrá-lo, o suspeito disse que o veículo sumiu após emprestá-lo para outra pessoa.



O homem que alugou o veículo foi localizado pelos policiais.



Ao ser questionado, ele, que estava muito agitado, agressivo e com as pupilas dilatadas, confirmou que havia penhorado o automóvel para a troca de drogas, no Bairro Conferência Cristo Rei.



Após levantamento de informações, foi confirmado que o carro estava com dois homens, de 23 e 37 anos.



Os dois já eram conhecidos nos meios policiais pela reiterada prática de delitos, principalmente tráfico de drogas.



A dupla estava utilizando o automóvel para a entrega de entorpecentes a domicílio.



O suspeito, de 23 anos, foi localizado em sua casa, na Avenida Bio Lopes, e confirmou que estava com o veículo.



No imóvel, a PM apreendeu, dentro do forro de PVC, na cozinha, 38 buchas de maconha, 01 balança de R$ 50,50 em dinheiro.



Conforme o endereço informado pelo abordado, o veículo foi localizado e recuperado na Praça da Tecnologia, no Bairro Alto São João.



A Polícia Militar continua os levantamentos para localizar e prender o outro envolvido, de 37 anos.



Os presos e os materiais apreendidos foram conduzidos à Delegacia de Plantão.