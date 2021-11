Estratégia dos EUA - de liberar 50 milhões de barris de petróleo de suas reservas - pode mesmo abaixar o preço da gasolina. É quase 60% do que o mundo consome a cada dia

Quarta 24/11/21 - 6h22

O presidente dos EUA, Joe Biden, anunciou ontem que vai liberar 50 milhões de barris de petróleo de reservas estratégicas, em movimento coordenado com China, Índia, Coréia do Sul, Japão e Grã-Bretanha.



É a primeira vez que os Estados Unidos lideram movimento com este claro objetivo. A quantidade de barris é muito grande - quase 60% do que o mundo consome em um único dia.



Os preços do petróleo bruto atingiram recentemente as máximas de sete anos e, como consequência, atingiram fortemente o bolso do consumidor, principalmente por causa da alta da gasolina.