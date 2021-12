Grave acidente entre moto e carro, no Bairro do Monte Sião - relata o Samu

Segunda 27/12/21 - 7h15

Divulgação do Samu:





O SAMU socorreu um rapaz de 23 anos em estado grave após o mesmo colidir a moto que conduzia em um carro no bairro Monte Sião, em Montes Claros, na noite desse domingo (26).



Quando a equipe médica chegou ao local, identificou que a vítima apresentava traumatismo cranioencefálico grave e fratura na perna esquerda.



O paciente precisou ser intubado pelos profissionais no local do acidente e, em seguida, encaminhá-lo para a Santa Casa de Montes Claros.



O motorista do carro não se feriu.