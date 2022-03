Terça 08/03/22 - 6h21

Reflexo da guerra:



- O preço do petróleo alcançou, ontem, o nível mais alto desde 2008.



- Estados Unidos e aliados da Europa já cogitam proibir as importações do petróleo russo.



- O petróleo Brent, referência para o Brasil, subiu 4,3%, para fechar em US$ 123,21 o barril.