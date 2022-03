Preço do pão no Brasil também deve subir por causa da guerra na Ucrânia. Rússia é o mais exportador de trigo do mundo

Segunda 14/03/22 - 6h28

A Guerra na Ucrânia pode fazer com que o quilo do pão suba, ou quase dobre de algo em torno de 12 reais para R$ 20 no Brasil.



No Rio, o valor varia atualmente entre R$ 9 e R$ 12, e o aumento decorre do fato de a Rússia ser o maior exportador de trigo do mundo.



Com a guerra, a exportação fica prejudicada, diminuindo a oferta, e os preços do trigo dispararam.



Na Bolsa de Chicago, a alta foi de 40% só nos primeiros dez dias de março.



O efeito é sentido também no Brasil, mas deve piorar quando as indústrias comprarem as novas safras, pois as atuais já tinha sido negociadas previamente.



Os produtos derivados do trigo — pães, biscoitos, massas e bolos— devem ficar mais caros.