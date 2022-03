"...jovem de 19 anos (...) ficou ferido em uma cachoeira, após pular de uma pedra na água, na tarde desse domingo (20), na Cachoeira de Alto Bom Jesus, em Coração de Jesus"

Segunda 21/03/22 - 9h43

Divulgação do Samu:





Os socorristas da base de Coração de Jesus do SAMU prestaram atendimento a um jovem de 19 anos que ficou ferido em uma cachoeira, após pular de uma pedra na água, na tarde desse domingo (20), na Cachoeira de Alto Bom Jesus, em Coração de Jesus.



Após o salto, a vítima acabou batendo a cabeça em uma pedra e ficando inconsciente.



Pessoas que estavam no local relataram que resgataram o rapaz e realizaram manobras de ressuscitação cardiopulmonar.



Quando a equipe do SAMU chegou ao local, o jovem já estava acordado, porém, confuso e apresentava sangramento nasal.



A vítima recebeu os primeiros socorros e, em seguida, contou com a ajuda das pessoas que estavam no local para ser transportado até a ambulância, já que o local era de difícil acesso.



A vítima foi levada para o hospital de Coração de Jesus.