Brasil recebeu, ontem, 47 ucranianos que fogem dos horrores da guerra. Chegada foi por S. Paulo, via Frankfurt

Domingo 27/03/22 - 9h27

Grupo de 47 ucranianos chega ao Brasil em acolhida humanitária



A embaixada brasileira na Polônia providenciou os documentos de viagem



Camila Maciel - Agência Brasil - São Paulo



Chegou ontem(26) ao Brasil um grupo de 47 ucranianos que estava na Polônia.



O Ministério das Relações Exteriores (MRE) informou que eles foram apoiados pela força-tarefa da Embaixada do Brasil em Varsóvia.



A embaixada providenciou os documentos de viagem e notas dirigidas às autoridades migratórias, sanitárias e aeroportuárias polonesas.



Os ucranianos também tiveram apoio do Consulado-Geral em Frankfurt, onde foi realizada conexão de voo.



Eles desembarcaram no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.



Portaria do MRE e do Ministério da Justiça e Segurança Pública garante visto temporário e autorização de residência para acolhida humanitária de ucranianos que tenham sido afetados ou deslocados pela guerra na Ucrânia.



Os ucranianos que chegarem ao Brasil sem visto, podem solicitar autorização de residência nas delegacias de Polícia Federal.