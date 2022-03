Rússia e Ucrânia discutirão nova tentativa de cessar-fogo nesta terça-feira, em Istambul, capital da Turquia. Brasil receberá outros 230 refugiados da guerra, até 10 de abril

Segunda 28/03/22 - 6h12

A Turquia confirmou conversas entre a Rússia e a Ucrânia, amanhã, na sua capital, Istambul



Um comunicado da presidência turca disse que, após telefonema neste domingo (27), o presidente turco, Erdogan, e o presidente, russo Vladimir Putin, “concordaram que a próxima reunião das delegações russa e ucraniana será realizada em Istambul”.



O presidente ucraniano Zelensky reagiu à tentativa da Rússia de censurar sua entrevista com jornalistas russos independentes, dizendo que Moscou está “assustada” por jornalistas “que podem dizer a verdade”.



- Pessoas fortes de nosso país forte, hoje é o dia em que estou convencido repetidamente de quão longe estamos da Federação Russa, disse.



BRASIL



Entre os dias 1° e 10 de abril 230 novos ucranianos devem chegar em um avião fretado ao Brasil.



Dois grupos com quase 70 pessoas já estão no Brasil. A permanência deles será escolha de cada um.