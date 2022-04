Execução em M. Claros, na noite de sábado: "A perícia foi acionada, realizou os trabalhos de praxe e constatou que a vítima foi baleada na cabeça, no olho, nas costas, no peito e nos braços". Tinha 28 anos

Segunda 04/04/22 - 10h25



Divulgação da PM:





Na noite de sábado (2), a Polícia Militar foi acionada a comparecer, por meio de denúncia anônima, à Rua Guanabara, Bairro Jardim Palmeiras, em Montes Claros, onde um homem, de 28 anos, foi vítima de homicídio.



Segundo o solicitante, havia ocorrido disparos de arma de fogo no cruzamento entre as Ruas Guanabara e Cachoeirinha.



Ao chegarem ao local, os policiais militares depararam-se com a vítima caída próxima a uma poça de sangue.



O Samu foi acionado imediatamente e constatou o óbito no local.



A mãe da vítima repassou aos policiais o telefone celular dele que estava com ela no momento do homicídio.



O aparelho foi entregue na Delegacia da Polícia Civil.



A perícia foi acionada, realizou os trabalhos de praxe e constatou que a vítima foi baleada na cabeça, no olho, nas costas, no peito e nos braços.



O corpo foi encaminhado ao IML, onde a perícia deu continuidade aos trabalhos para identificar a quantidade de disparos que alvejaram a vítima e o calibre da arma usada no crime.



A Polícia faz levantamentos para identificar, localizar e prender o autor.