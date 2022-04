Na Fazenda Cercado: "...e os obrigaram a se deitaram na cama e ficarem quietos, pois, se reagissem, seriam assassinados"

Sexta 08/04/22 - 9h13

Na manhã dessa quinta-feira (7), a Polícia Militar foi acionada a comparecer à Fazenda Cercado, zona rural de Taiobeiras, onde dois homens, de 46 e 51 anos, relataram que foram alvo de roubo.



As vítimas, que são funcionárias da referida fazenda, relataram que, por volta das 23h do dia anterior, no momento em que estavam dentro da casa da propriedade rural, escutaram um barulho de motocicleta, perceberam que alguém teria desligado o padrão de energia do imóvel e que, em seguida, a porta dos fundos (cozinha) foi arrombada e a casa invadida.



Com isso, os dois trabalhadores entraram em um dos quartos e trancaram a porta, porém, os dois autores conseguiram arrombá-la e os obrigaram a se deitaram na cama e ficarem quietos, pois, se reagissem, seriam assassinados.



Em seguida, os dois autores encostaram a porta do quarto em que as vítimas se encontravam, e amarraram a maçaneta da porta pelo lado de fora, trancando-as lá.



Os dois funcionários relataram ainda que só conseguiram sair do quarto pulando uma janela por volta das 04 horas da madrugada e que, quando os dois autores estavam no interior da casa, escutaram mais vozes do lado de fora.



Foram roubados do imóvel: 01 roçadeira, 02 porcos, 01 caixa de ferramentas, 01 telefone celular, 01 furadeira, 01 lixadeira, 01 receptor de TV, 01 roda traseira de motocicleta, 01 bateria de motocicleta e um aparelho de DVD.



A Polícia faz levantamentos para identificar, localizar e prender os autores.