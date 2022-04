Chanceler da Áustria diz que conversa com Putin "não foi uma reunião amigável", no primeiro encontro desde a guerra. "Direta, aberta e dura"

Terça 12/04/22 - 6h45

Chanceler austríaco diz que conversa com Putin foi "muito dura"



Putin teve 1º encontro com líder europeu desde a invasão da Ucrânia



O chanceler austríaco, Karl Nehammer, disse nesta segunda-feira (11) que teve uma dura conversa, frente a frente, com o presidente russo, Vladimir Putin. Ele falou após o primeiro encontro entre Putin e o líder de um país da União Europeia desde a invasão da Ucrânia.



"Esta não foi uma reunião amigável", disse Nehammer em comunicado emitido por seu gabinete, reiterando que esperava ajudar a pôr um fim à guerra na Ucrânia ou melhorar as condições para os civis.



"A conversa com o presidente Putin foi muito direta, aberta e dura".