3 assaltos, descritos pela PM - em M. Claros, Francisco Sá e Espinosa: dentro de agência dos Correios, na saída de mata e em sinal de transito

Terça 12/04/22 - 10h35

3 assaltos, divulgados hoje pela PM:





MONTES CLAROS



No final da manhã dessa segunda-feira (11), a Polícia Militar foi acionada a comparecer à Avenida Deputado Plínio Ribeiro, Bairro Jardim Palmeiras, em Montes Claros, onde um homem, de 51 anos, foi vítima de roubo.



Segundo a vítima, ela estava parada no sinal luminoso em seu veículo quando um indivíduo a abordou pela janela, apontando um objeto parecido com uma arma de fogo e anunciou o roubo.



O autor, de 38 anos, fugiu após roubar o celular da vítima, mas foi localizado preso.



Com ele, os policiais militares encontraram 10 pedras de substância semelhante a crack e recuperaram o telefone da vítima.



O preso foi conduzido à Delegacia com os materiais apreendidos.



***



FRANCISCO SÁ



Na tarde dessa segunda-feira (11), a Polícia Militar foi acionada a comparecer à Rua Getúlio Vargas, Centro, em Francisco Sá, onde uma mulher, de 33 anos, foi vítima de roubo.



Segundo a vítima, dois indivíduos armados com arma de fogo, provavelmente revólveres, anunciaram o assalto, e evadiram em uma motocicleta de cor vermelha.



O local alvo do crime foi uma Agência dos Correios que possui sistema de câmeras de segurança, mas as imagens não foram disponibilizadas e o valor roubado não foi informado.



A Polícia faz levantamentos para identificar, localizar e prender os autores.



***



ESPINOSA



Na noite dessa segunda-feira (11), a Polícia Militar foi acionada a comparecer à Rua Tito Lívio de Campos, Bairro Santa Cláudia, em Espinosa, onde um homem, de 30 anos, foi vítima de roubo.



Segundo a vítima, ela foi abordada por dois indivíduos em uma estrada vicinal que dá acesso ao referido bairro, logo após sair do trabalho de motocicleta.



Os autores saíram de uma mata e entraram na frente do veículo e ordenaram que a mulher parasse.



Os autores estavam encapuzados e um deles sacou uma arma de fogo e mandou que a vítima entregasse a motocicleta, o capacete, R$ 70,00 em dinheiro e um telefone celular.



Em seguida, a dupla evadiu na direção do Bairro Santa Cláudia.



A Polícia faz levantamentos para identificar, localizar e prender os autores.