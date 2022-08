Filmagens do ataque de raposa, com o vírus da raiva, contra mulher, correm o mundo. Ela acabou sendo salva por um vizinho

Quarta 24/08/22 - 11h01

Com câmeras fotográficas, ou de segurança, espalhadas por toda parte, tornou-se comum assistir cenas incomuns ao redor do planeta:





Agora mesmo, câmera de segurança documentou ataque de uma raposa - provavelmente com o vírus da raiva - contra mulher, na frente de sua casa.



Ela estava falando ao celular quando a raposa se aproximou, por trás, e iníciou repetidos ataques.



A mulher, muito forte e disposta, foi mordida várias vezes, lutou contra a raposa, gritou de dor, chutou o animal, que só fugiu quando um vizinho veio em socorro, armado de um porrete.



Só neste momento, a raposa desistiu dos ataques, e fugiu.



Ainda atacou outra pessoa, e acabou morta.



A mulher precisou ser hospitalizada, pois tudo indica que o animal estava contaminado pelo gravíssimo vírus da raiva.



Tudo se passou em Ithaca, no estado norte-americano de Nova Iorque.