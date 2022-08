Domingo 28/08/22 - 13h41

Ninguém acertou as dezenas sorteadas na noite de ontem (27) do concurso da Mega.



As dezenas sorteadas foram: 05 - 15 - 24 - 34 - 45 - 52.



O próximo sorteio,quarta-feira (31), pagará prêmio de R$ 42 milhões.