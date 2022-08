Estados Unidos mandam 2 navios de guerra para o estreito entre a China e Taiwan

Segunda 29/08/22 - 8h10

A Marinha dos Estados Unidos confirmou que 2 navios de guerra foram enviados para o Estreito de Taiwan, no intervalo entre a ilha e a China.





As forças norte-americanas repetiram que a manobra demonstra o compromisso dos EUA com a ilha, já que a tensão aumenta a cada dia.



Piorou recentemente devido à visita de autoridades norte-americanas à Taiwan, como o governador de Indiana, Eric Holcomb, e a presidente do Congresso dos Estados Unidos, Nancy Pelosi.



O governo Biden já garantiu apoio de defesa à Taiwan