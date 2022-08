Cruzeiro empata, mas mantém 58 pontos de folgada liderança

Quarta 31/08/22 - 6h53



Série B: Cruzeiro fica no 1 a 1 com o Sampaio Corrêa



Marcelo Cabo é demitido da Chapecoense após derrota para Vila Nova





O Cruzeiro ficou no 1 a 1 com o Sampaio Corrêa, na noite desta terça-feira (30) no estádio do Castelão, em jogo válido pela 27ª rodada do Brasileiro da Série B. Com este triunfo, a Raposa mantém a liderança com folga, agora com 58 pontos.





A equipe mineira abriu o placar cedo, com menos de 1 minuto, com o atacante Edu. Porém, ainda antes do intervalo, a Bolívia Querida deixou tudo igual com Paulo Sérgio. Agência Brasil