Mega deste sábado tem prêmio acumulado de 50 milhões de reais

Sábado 03/09/22 - 7h02

A Mega deste sábado está acumulada em R$ 50 milhões para quem acertar as seis dezenas.



O sorteio será realizado às 20h.



As apostas podem ser feitas até as 19h, em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa ou pelo site, ou aplicativo do banco.



O bilhete simples, com seis números custa R$ 4,50.



Para os jogos feitos pelo site da Caixa o valor mínimo é de R$ 30, seja para uma única aposta ou mais de uma.



Para fazer uma aposta maior, com sete números, o preço sobe para R$ 31,50, segundo a Caixa.



Outra opção para atingir o preço mínimo é fazer sete apostas simples, que juntas têm o mesmo valor, R$ 31,50. Além disso, os bolões, disponíveis online, são outra opção.