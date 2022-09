Segunda 05/09/22 - 7h18



Cruzeiro fica no 1 a 1 com Criciúma e adia acesso à Série A



Hygor abriu o placar para o Tigre, mas Bruno Rodrigues igualou







O Cruzeiro empatou em 1 a 1 com o Criciúma, na tarde deste domingo (4) no estádio do Mineirão, em jogo no qual perdeu a oportunidade de alcançar o seu maior objetivo da temporada, garantir o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro de forma antecipada.





Com este resultado a Raposa permanece na liderança da competição com folga, com 59 pontos, nove a mais do que o vice-líder Bahia, que bateu o Tombense por 3 a 1 no último sábado (3) na Arena Fonte Nova, em Salvador. Já para a equipe de Santa Catarina o empate no jogo da 28ª rodada da competição representou a 8ª posição com 39 pontos.



Apesar de estar fora de casa, o Criciúma abriu o placar aos 39 do primeiro tempo, quando Hygor aproveitou indecisão da defesa do Cruzeiro para acertar um forte chute de dentro da área. O Criciúma segurou a vantagem até os 45 minutos do segundo tempo, quando a Raposa empatou com Bruno Rodrigues após bela troca de passes. Agência Brasil