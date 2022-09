Segunda 05/09/22 - 7h21



Keno e Hulk marcam e Galo retoma caminho das vitórias no Brasileiro



Cuiabá e São Paulo não passam de 1 a 1 na Arena Pantanal







O Atlético-MG retomou o caminho das vitórias no Campeonato Brasileiro ao superar o Atlético-GO por 2 a 0, na noite deste domingo (4) no estádio Antônio Accioly, pela 25ª rodada da competição.





Com este resultado o Galo conseguiu voltar a vencer no Brasileiro, após uma derrota em um empate, e alcançou os 39 pontos, na 7ª posição. Já o Dragão viu a sua situação ficar ainda mais complicada, permanecendo na vice-lanterna com apenas 22 pontos.



A equipe comandada pelo técnico Cuca começou a construir sua vitória no final da etapa inicial, quando Keno recebeu a bola na ponta esquerda, cortou para o meio se livrando de três marcadores e bateu colocado para marcar um belo gol. O triunfo do Galo foi confirmado aos 12 minutos do segundo tempo, quando Eduardo Sasha cruzou da direita para Hulk conferir de primeira. Agência Brasil