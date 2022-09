Conservadora de 47 anos será a primeira-ministra do Reino Unido a partir de amanhã, quando se apresentar à rainha Elizabeth

Segunda 05/09/22 - 10h30

O Reino terá novo primeiro-ministro, no caso primeira-ministra, a partir de amanhã:





- A conservadora Liz Truss foi eleita a primeira-ministra nesta segunda-feira (5), se tornando a terceira mulher a ocupar o cargo.



- Foi eleita com quase 57,4% dos votos em votação interna do partido.



- Rishi Sunak, recebeu 43% dos votos.



- Ela prometeu: “Tomarei medidas ousadas para todos nós passarmos por esses tempos difíceis, aumentar nossa economia e liberar o potencial do Reino Unido”.



- Natural de Oxford, no sudeste da Inglaterra, Elizabeth Truss é formada em filosofia, política e economia.