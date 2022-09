Plenário do STF vai decidir sobre piso salarial da enfermagem entre 9 e 16 de setembro

Terça 06/09/22 - 7h46

O Supremo Tribunal Federal (STF) definiu para a próxima sexta-feira, 9 de setembro, o início do julgamento da decisão isolada do ministro Luis Roberto Barroso que suspendeu o piso salarial da enfermagem.



A mesma monocrática decisão estabeleceu prazo de 60 dias para o detalhamento do impacto financeiro do piso salarial.



O julgamento será através do plenário virtual, entre 9 e 16 de setembro.