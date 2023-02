E o balão da China foi parar a 15 metros de profundidade, no mar da Carolina do Sul. Guindaste começa a puxá-lo

Terça 14/02/23 - 7h22

Uma quantidade "significativa" dos destroços do suposto balão espião chinês foi recuperada a cerca de 15 metros de profundidade na costa da Carolina do Sul, de acordo com um oficial da Defesa dos Estados Unidos.



Um navio de salvamento equipado com um guindaste chegou à área na sexta-feira (10) e começou a retirar os destroços do fundo do mar conforme o tempo permitia, incluindo parte da estrutura da carga transportada sob o balão e os componentes eletrônicos.