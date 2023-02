Cenas de execução rondam também as pequenas cidades, como aconteceu a 70 km de M. Claros

Sábado 25/02/23 - 12h09

Cenas de execução - antes restritas a grandes cidades - começam a se tornar rotina também em municípios bem menores, como aconteceu em Mirabela:



Um jovem de 21 anos, identificado como JMM, foi encontrado morto com várias marcas de tiros em um campo de futebol no bairro Bela Vista, em Mirabela.



De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu na noite de quinta-feira (23), mas o corpo só foi descoberto na manhã seguinte por um morador da região que acionou a polícia.



A vítima tinha antecedentes criminais por envolvimento com tráfico de drogas e acredita-se que a motivação do crime esteja relacionada ao mesmo. A polícia ainda não identificou nenhum suspeito, mas as investigações continuam em busca de pistas que possam levar aos responsáveis pelos disparos.



Mirabela fica a 70 km de M. Claros