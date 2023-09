A um mês das eleições na Argentina, candidato vencedor das primárias segue na frente

Domingo 17/09/23 - 8h32

A um mês das eleições presidenciais na Argentina, previstas para 22 de outubro, as pesquisas indicam que o candidato liberal Javier Milei, do partido A Liberdade Avança, vencedor das primárias em agosto, lidera nas intenções de voto.



Milei, economista e ex-comentarista de televisão, surpreendeu com propostas de fechar o Banco Central, reduzir o governo e dolarizar a economia.



A última pesquisa da consultoria Analogías o coloca com 31,1% dos votos, seguido pelo ministro da Economia Sergio Massa, do partido no poder, com 28,1%, e pela ex-ministra da Segurança Patricia Bullrich, com 21,2%.



Outra pesquisa, do instituto Opinaia, atribui a Milei 35% dos votos, Massa com 25% e Bullrich com 23%.



O apoio a Milei é mais forte entre homens, eleitores jovens e grupos menos favorecidos.



A eleição provavelmente irá para um segundo turno, e os resultados podem surpreender, considerando erros passados nas pesquisas eleitorais argentinas.