Quarta 20/09/23 - 10h48

Divulgação da PM:



A Polícia Militar de Minas Gerais, por meio de sua 11ª RPM, foi acionada, na manhã dessa terça-feira (19), a comparecer à Rua Presidente Getulio Vargas, Bairro Cerâmica, em Janaúba, onde um homem, de 36 anos, foi vítima de tentativa de roubo.



A vítima contou aos policiais militares que se encontrava em um depósito de materiais de construção, quando dois indivíduos chegaram em uma Honda Biz e entraram

no local.



Um dos autores se dirigiu à vitima, passou a querer saber preços de alguns materiais e, em ato contínuo, a ameaçou de morte, enquanto o outro autor se dirigiu ao

escritório e abordou a segunda vítima (homem, de 31 anos).



O segundo autor tentou sacar um revólver, porém a arma ficou agarrada à calça, momento em que a vítima de 31 anos correu para a rua e os autores evadiram na

motocicleta.



Durante rastreamento, o autor, de 30 anos, foi localizado e preso.



O segundo autor, de 20 anos, foi identificado, localizado e reconhecido pela vítima mais nova.



Os dois autores foram presos. A motocicleta utilizada por eles é produto de roubo ocorrido em 31/08/2023.



No percurso de fuga dos autores, foi localizada uma mochila de costa, contendo uma blusa de manga longa de cor preta e um chapéu camuflado e um boné.



Os presos foram conduzidos à Delegacia com os materiais apreendidos.