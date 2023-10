Israel dá sinais de que vai ocupar o norte de Gaza e Egito teme que o Sinai vire rota de fuga dos palestinos

Sexta 13/10/23 - 5h59

As forças militares de Israel ordenaram que 1,1 milhão de palestinos em Gaza se desloquem para o sul do território dentro de 24 horas, aumentando os temores de uma possível ofensiva terrestre israelense.



A ONU expressou preocupação, destacando que a evacuação em tão pouco tempo teria "consequências humanitárias devastadoras".



Enquanto isso, o Hamas recomendou aos palestinos a não obedecerem ao aviso, considerando-o uma tentativa de Israel de semear confusão.



Já o Egito trabalha para evitar um êxodo em massa de palestinos para a Península do Sinai, temendo que isso represente uma séria ameaça à sua segurança.