Espingarda polveira, balaclava, coronha e 2 telefones celulares. Foram usados no assalto contra Ford F350, no Poço Triste

Divulgado pela PMN:





A Polícia Militar de Minas Gerais, por meio de sua 11ª RPM, foi acionada, na tarde

da última quarta-feira (15), a comparecer ao Povoado de Poço Triste, em Espinosa, onde

houve uma ocorrência de roubo.



A vítima (home, de 41 anos) relatou que conduzia um caminhão Ford F350, tendo

como passageiro/vítima um homem, de 34 anos, quando foram abordados por dois

indivíduos em uma motocicleta.



Os autores efetuaram dois disparos de arma de fogo, o

condutor do carro/vítima perdeu o controle da direção do veículo e atingiu a motocicleta.





Devido ao acidente, os autores ficaram lesionados.



Os dois foram reconhecidos por

populares, sendo dois homens, de 24 e 30 anos, que, após o fato, evadiram para o

interior do matagal.



Os militares fizeram o rastreamento e localizaram e prenderam os suspeitos.



Foram localizados também uma espingarda polveira, uma balaclava, uma coronha e

dois telefones celulares.



Os dois presos foram conduzidos



