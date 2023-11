Mulher entra rapidamente na casa da mãe e fica sem 5.600 reais, dinheiro, joias e celular. Os assaltantes fugiram na direção do Mercado Sul, em M. Claros

Terça 28/11/23 - 20h36

Entre os muitos casos atendidos pela polícia em M. Claros nas últimas horas, um chama mais atenção:



- 2 homens assaltaram mulher no Bairro dos Morrinhos e levaram 5.600 reais em dinheiro, celular e joias.



- A mulher contou que foi do Bairro do Melo aos Morrinhos, onde rapidamente entrou na casa da mãe.



- Ao voltar para o carro, foi surpreendida por assaltantes, um deles armado.



- Levaram o dinheiro, 3 brincos, uma aliança e dois anéis de ouro, além de celular, documentos e cartões bancários.



- Fugiram na direção ao Mercado Sul, na Rua Melo Viana, Morrinhos.