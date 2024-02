Deputada Zambelli foi intimada pelo STF no plenário da Câmara Federal, na noite de quarta-feira

Quinta 22/02/24 - 6h51

Na noite desta quarta-feira (21), o STF intimou a deputada Carla Zambelli no plenário da Câmara no processo envolvendo porte ilegal de arma e constrangimento ilegal com o uso de arma de fogo.



Anteriormente, ela não havia sido encontrada em sua residência e em seu gabinete, apesar das tentativas de entrega da intimação por um oficial de Justiça do STF.



A notificação foi realizada durante a votação de um projeto, enquanto Zambelli se preparava para conceder entrevista à imprensa.



A abordagem foi efetuada por uma oficial do STF.



Aliados da deputada chegaram a dizer que a Polícia Federal estava envolvida.



Alguns parlamentares expressaram desconforto com a abordagem no plenário.



A deputada Zambelli se tornou ré em agosto de 2023 devido a fato em outubro de 2022, no qual perseguiu um homem com arma em punho.



O episódio foi considerado prejudicial à campanha do candidato que ela apoiava, Bolsonaro