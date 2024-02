Por volta das 6h deste sábado, segurança do Palácio da Alvorada atirou 2 vezes contra carro que avançou contra a barreira e atravessou "a cama de faquir"

Sábado 24/02/24 - 14h50

No amanhecer deste sábado (24), o Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República em Brasília, foi alvo de tentativa de invasão.



Por volta das 6h, um motorista a bordo de um Ford Focus preto avançou em direção ao palácio, localizado na Zona Cívico-Administrativa da cidade.



Ao ser avistado já na área de bloqueio de acesso, o condutor ignorou a ordem de parada emitida pela segurança.



Em uma manobra brusca, o veículo acabou por furar os pneus ao atravessar a "cama de faquir", dispositivo equipado com perfuradores de metal destinados a impedir a fuga de veículos.



O carro então seguiu em direção ao Palácio do Jaburu, a residência oficial do vice-presidente.



Um segurança disparou duas vezes contra o veículo, porém, o motorista não foi localizado.



Segue a investigação para apurar detalhes e circunstâncias do ocorrido.