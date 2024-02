Covid segue matando muito mais do que a dengue, revelam os números oficiais: 1.325 contra 122, na sétima semana

Segunda 26/02/24 - 7h04

Mesmo com a melhoria do cenário epidemiológico, com média semanal de mortes 100 vezes menor do que no auge da pandemia de Covid-19, dados do Ministério da Saúde mostram que a doença ainda causa 10,8 vezes mais mortes do que a dengue.



Até a sétima semana epidemiológica de 2024, encerrada em 17 de fevereiro, foram registrados 122 óbitos confirmados por dengue e outros 456 em investigação, enquanto para a Covid-19 foram reportadas 1.325 mortes.



Embora sejam doenças destacadas, os impactos na saúde e os métodos de controle são bastante distintos.



A Covid-19 possui uma letalidade superior e impacto mais significativo em perdas de vidas, enquanto a dengue costuma sobrecarregar os prontos-socorros devido aos sintomas mais evidentes.