Irmão ataca irmão armado de foice. Depois é preso em bar, com fação na cintura

Quarta 28/02/24 - 9h15

Divulgação da PM:



A Polícia Militar de Minas Gerais, por meio de sua 11ª RPM, foi acionada, na tarde dessa terça-feira (27), a comparecer ao Povoado Curral Velho, em São Francisco, onde um homem, de 36 anos, foi vítima de tentativa de homicídio.



Segundo informações de terceiros, o autor, de 47 anos, após ter discutido com o seu irmão/vítima, armou-se com uma foice e desferiu vários golpes nele.



A vítima foi socorrida ao hospital da cidade e o autor evadiu do local do crime.



Os militares fizeram buscas na residência dos envolvidos e localizaram uma foice suja de sangue embaixo de uma cama.



Após informações de que o autor estaria em um bar, os policiais foram ao local, o abordaram e localizaram em sua cintura um facão, que foi apreendido.



No hospital, foi feito contato com o médico de plantão, que relatou que a vítima possuía ferimentos na cabeça, cortes extensos na região parietal na orelha direita e cortes profundos na mão esquerda, e que foi encaminhada para o bloco cirúrgico em estado grave.



O suspeito foi preso e conduzido à Delegacia de São Francisco com os materiais apreendidos.