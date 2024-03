Dois rapazes, de 19 e 25 anos, iam na moto. Um apontou arma para a polícia, e foi baleado no braço

Quinta 07/03/24 - 10h34

Divulgação da PM:



A Polícia Militar de Minas Gerais, por meio de sua 11ª RPM, durante patrulhamento, na noite dessa quarta-feira (6), na Rua Jaime Honorato, Bairro Padre Eustáquio, em Janaúba, deparou-se com dois indivíduos jovens, de 19 e 25 anos, que estavam uma motocicleta.



Os militares perceberam que um dos indivíduos estava de posse de arma de fogo e, durante a tentativa de abordagem, o garupa sacou a arma que portava, apontando-a para um dos policiais, sendo necessário que o militar utilizasse a arma que trabalhava para reprimir a possível injusta tentativa.



Foi efetuado um disparo com a arma de fogo e atingiu o braço esquerdo do abordado mais novo. Ele foi preso e socorrido para o Hospital Regional onde ficou sob os cuidados médicos e sob escolta policial.



A Polícia Militar segue empenhada para localizar e prender o outro jovem.



A motocicleta foi apreendida.



Providências de Polícia Judiciária Militar estão sendo tomadas.