Voo da Latam tem "evento técnico" e cancela prosseguimento até Santiago. 50 pessoas ficaram feridas, 12 hospitalizadas

Segunda 11/03/24 - 7h03

Um incidente em voo da Latam entre Austrália e Nova Zelândia deixou cerca de 50 pessoas feridas, com 12 delas precisando ser hospitalizadas.



Durante o trecho entre Sydney e Auckland, um "evento técnico" causou um movimento forte na aeronave, resultando em uma perda súbita de altitude e passageiros sendo lançados ao teto da cabine.



O pouso ocorreu dentro do horário programado, mas o voo até Santiago foi cancelado.



A Latam emitiu nota:



"O Grupo LATAM Airlines informa que o voo LA800, que opera hoje a rota Sydney - Auckland, teve um evento técnico durante o voo que causou um forte movimento.



O avião pousou no aeroporto de Auckland conforme programado. Como resultado do incidente, alguns passageiros e tripulantes de cabine foram afetados. Eles receberam assistência imediata e foram avaliados ou tratados pela equipe médica no aeroporto, conforme necessário.