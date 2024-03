Segunda 18/03/24 - 19h20

Jornal O Tempo, de BH:



Homem persegue e agride adolescente com golpes de punhal no Norte de Minas



Suspeito não aceitava o fim do relacionamento com a vítima



Um homem de 26 anos é procurado pela Polícia Militar em Manga, no Norte do Estado. Ele é suspeito de tentar matar a ex-companheira, uma adolescente de 16 anos. O crime foi na noite desse domingo (17 de março) no bairro Nova Brasília.



A PM foi acionada no local e se deparou com a vítima com diversos cortes pelo corpo. Em contato com os militares, a adolescente relatou que voltava para casa quando o ex a perseguiu e desferiu diversos golpes de punhal.



Ainda conforme os relatos da vítima, ela terminou o relacionamento com o suspeito, mas ele não aceitava o fim. Por isso, ele passou a fazer ameaças e também a perseguir, motivo que levou a adolescente a pedir uma medida protetiva contra o suspeito. O Samu realizou o resgate da vítima ao hospital.



Conforme o relatório médico, a vítima teve ferimentos na região do abdômen, braço e perna. Ela foi diagnosticada com pneumotórax e abdome agudo e transferida para Januária, onde foi intubada.