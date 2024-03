Forte calor dos últimos dias começará a ceder gradualmente a partir de quinta-feira. No sul do Brasil

Terça 19/03/24 - 7h19

O Brasil aguarda mudança no clima, com a expectativa de que a onda de calor que assolou a região Centro-Sul perca força a partir desta quarta-feira (20).



Embora a virada para o outono traga temperaturas mais amenas, o calor ainda persistirá, especialmente nas áreas afetadas pela recente onda de calor.



Meteorologistas preveem que a transição para temperaturas mais frescas começará gradualmente na quinta-feira (21), começando pelo Sul do país e avançando para o interior na sexta-feira (22).



A onda de calor, que elevou as temperaturas em 5 °C acima da média por mais de cinco dias, foi localizada principalmente no Rio de Janeiro, leste de São Paulo e partes de Minas Gerais, mas outras áreas também sentirão um alívio térmico com a chegada das chuvas.



Apesar da mudança, o calor persistirá devido à atuação do El Niño no Oceano Pacífico até meados de abril.



O outono começará oficialmente nesta quarta-feira (20), mas é provável que os primeiros dias da estação ainda apresentem características de verão.