Corpo de Bombeiros: "...a vítima teria batido com sua bicicleta em uma mureta de uma ponte e caído dentro do rio verde Grande e sido levado pela água"

Domingo 24/03/24 - 21h32

Divulgado pelos Bombeiros:





Na tarde deste Domingo por volta das 15h12min,Militares do Corpo de bombeiros de Janauba deslocaram até a Jaíba para realizar buscas de pessoa desaparecida no rio verde grande.



Segundo informações repassadas via Cobom a vítima teria batido com sua bicicleta em uma mureta de uma ponte e caído dentro do rio verde Grande e sido levado pela água.



Diante disto , os militares efetuaram buscas durante o restante do dia, porém, não obtiveram êxito .



Devido o anoitecer foi encerrado os trabalhos. Sendo que as buscas serão retomadas nas primeiras horas da manhã segunda-feira, 25/03.