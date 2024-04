Maduro disse que "base militares secretas" dos Estados Unidos foram instaladas no território que a Venezuela quer anexar

Quinta 04/04/24 - 7h01

Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, declarou que "bases militares secretas" dos Estados Unidos foram implantadas em Essequibo, área interna da Guiana.



Ele promulgou a Lei Orgânica para a Defesa da Guiana Essequiba após referendo em dezembro de 2023, alegando a soberania venezuelana sobre o território.



A lei prevê a criação do estado de Guiana Essequiba, com sede em Tumeremo, Bolívar.



Maduro acusa o presidente da Guiana, Irfaan Ali, de não governar de fato o país, alegando que é controlado pelo Comando Sul, CIA e ExxonMobil.



A Guiana classificou a lei como violação de sua soberania.



A disputa territorial se intensificou em 2015 com a descoberta de reservas petrolíferas pela ExxonMobil, levando a tensões que culminaram no referendo.