Assaltos, em M. Claros: "...foi localizado quando saía de uma mata nos fundos da Rodoviária. Ele foi levado ao Hospital Universitário, onde foi atendido e medicado, e depois conduzido à Delegacia"

Quarta 17/04/24 - 10h11

Divulgado pela PM:



A Polícia Militar de Minas Gerais, por meio de sua 11ª RPM, foi acionada, na noite dessa terça-feira (16), a comparecer à Rua Da Fraternidade, Bairro Alterosa, em Montes Claros, onde um jovem, de 25 anos, e uma adolescente, de 17 anos, foram vítimas de roubo.



As vítimas contaram aos militares que foram abordadas pelo autor armado com uma faca e que o mesmo teria tentado roubar os telefones celulares delas.



Durante o rastreamento, os policiais depararam-se com outra vítima (um adolescente), que informou que um homem havia subtraído a sua bicicleta que estava estacionada sobre a calçada e, em seguida, evadido em direção ao Bairro Maracanã.



O suspeito, de 24 anos, foi localizado quando saía de uma mata nos fundos da rodoviária. Ele foi levado ao Hospital Universitário, onde foi atendido e medicado, e depois conduzido à Delegacia.



O jovem, de 25, vítima da tentativa de roubo do celular, reagiu para que os aparelhos não fossem subtraídos, logo, o autor desferiu um golpe com a garrafa nas costas e na mão direita dele causando lesões.