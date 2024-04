Banco usado na lavagem de dinheiro do tráfico foi desarticulado no Pará pela Polícia Federal. Houve apuração anterior em Minas

Segunda 22/04/24 - 7h27

Um banco utilizado para lavagem de dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas foi desmantelado pela Polícia Federal no Pará.



Foi criado há quatro anos e acabou descoberto após uma denúncia anônima em 2022.



A PF realizou uma operação em sete estados e no Distrito Federal em 4 de abril, resultando na prisão de 12 pessoas e na apreensão de bens, incluindo carros de luxo, computadores, dinheiro e joias em uma das sedes do grupo em São Paulo.



A Justiça Federal determinou a suspensão das atividades do banco e o bloqueio de valores em suas contas.



A investigação revelou que os criminosos contratavam pescadores locais para transportar cocaína em barcos pesqueiros adaptados com compartimentos secretos.



A droga era enviada para a Europa e a África após chegar ao litoral. O dinheiro da venda era lavado..



Os donos do banco foram identificados como responsáveis por movimentações financeiras milionárias envolvendo pessoas físicas e jurídicas, muitas delas laranjas e empresas de fachada.



Além disso, eles foram alvo de uma operação anterior da PF em Minas Gerais pelo mesmo crime.



O Pará é considerado estratégico para o tráfico internacional de drogas devido à sua proximidade com países produtores de cocaína, sua extensa costa e suas rotas de escoamento.